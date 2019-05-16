Забыв, где спрятал кошелек, астраханец до полусмерти избил супругу

СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-16T10:46:33+03:00

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В одну из астраханских больниц привезли чуть живую 29-летнюю женщина. Медики диагностировали у нее тупую травму живота и разрыв внутреннего органа. В срочном порядке пациентку прооперировали. А когда она чуть пришла в себя, выяснили, что до полусмерти ее избил собственный гражданский супруг. Медики сообщили о криминальном характере травмы в полицию.

Как выяснили уже правоохранители, драка между сожителями завязалась из-за денег. 36-летний мужчина где-то спрятал кошелек с большой суммой денег. И забыл где. Не найдя заначку, он решил, что ее украли родственники супруги. В порыве гнева мужчина набросился на женщину с обвинениями. Оправдываясь и пытаясь привести в чувства обезумевшего мужа, жена ударила его по щеке. Очень зря. В ответ мужик ударил ее со всей дури ногой в живот. А потом еще бросил в нее табурет. После чего ушел в другую комнату.

- Кстати, спустя некоторое время пьяный мужчина всё-таки нашел кошелек с деньгами в укромном месте, про которое он забыл, - рассказывает «КП-Волгоград» следователь Следственного Управления УМВД России по городу Астрахани Георгий Датдеев.

Теперь мужчина отправится за решетку. На него завели уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. На сегодняшний день расследование завершено и дело передали в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU