2019-05-16T10:24:08+03:00
Происшествия

В Волгоградской области утонул десятилетний мальчик

Он вместе с сестрой сбежал на ерик купаться
Екатерина МАЛИНИНА
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Брат с сестрой обманули маму и отправились на речку купаться.Брат с сестрой обманули маму и отправились на речку купаться.Фото: Юлия ЕРМАКОВА
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Сейчас сотрудники СУ СК по Волгоградской области выясняют все подробности трагедии, которая произошла на хуторе Ларинский Алексеевского района. Там в небольшом ерике возле села утонул десятилетний мальчик.

10-летний паренек и его сестра двойняшка 15 мая решили пойти покупаться. Правда, проказники знали, что мама их ни за что не отпустит одних на берег. Поэтому выдумали историю, что идут в гости к однокласснику, который жил по соседству. Сами же отправились на местный ерик. Какое-то время сестра с братом резвились в воде, но неожиданно ребенок начал тонуть. Может быть, свело ногу. Вода еще холодная. Девочка тут же побежала домой звать на помощь. Она рассказала обо всем маме, а та вместе с соседями кинулась на реку. Но было уже поздно. Школьника достали из воды уже мертвым.

Семья, в которых воспитывался погибший ребенок, считается на хуторе благополучной. Ни у учителей, ни у сотрудников ПДН претензий к ним никогда не было. Сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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