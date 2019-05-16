Пьяный пенсионер на скутере врезался в инспектора ДПС и сломал ему ногу

СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-16T13:26:24+03:00

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Нарочно такого точно не придумаешь. В Суровикинском районе мужчина на мопеде сбил сотрудника ДПС.

Все произошло уже, когда на улице стемнело – после девяти вечера. 60-летний житель соседней Ростовской области возвращался на скутере домой. Пенсионера ничуть не смутило, что права у него были просрочены, а сам он был сильно пьян. Его мопед вилял по федеральной трассе Волгоград - Каменск – Шахтинский. Сотрудники ДПС заметили странного байкера и потребовали остановиться. Но тот решил, что он шумахер и с ветерком стал приближаться к полицейским. В итоге врезался прямо в 26-летнего инспектора, вставшего у него на пути. В результате наезда сотрудник ГИБДД сломал ногу. Его доставили в больницу. Ну а пенсионера доставили в дежурную часть. Он проспался лишь к утру и с трудом объясняет свои действия накануне вечером.

- Сейчас по факту наезда проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение, сейчас опрашиваются свидетели, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU