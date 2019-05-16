В трех районах Волгограда установят еще 170 новых фонарей

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-16T09:53:56+03:00

На некоторых волгоградских улицах освещения отродясь не было, туда протянут новые линии и установят новые фонари. Фото: Иван ВИСЛОВ

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После того, как наружное освещение Волгограда отдали в концессию, частная компания активно взялась обновлять фонари: старые меняют на современные светодиодные, строят новые линии и светоточки. Только в этом году ООО «Светосервис-Волгоград» уже установило свыше 300 новых фонарей, в том числе там, где наружного освещения никогда не было. А сейчас, например, работы идут на улице Санаторной в Кировском районе. Там появится 59 новых фонарей.

- Одновременно рабочие смонтируют 35 светоточек на улице Жигулевской в Дзержинском районе, а также установят фонари на уицах Танеева и примыкающей к ней Мачтозаводской (в границах от улицы Панферова до 2-я Караванной в Красноармейском районе). Сейчас там рабочие устанавливают 77 металлических опор, на которые будут крепиться светильники, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

До конца года концессионер обещает протянуть 52 километра новых электролиний и заменить 1600 фонарей. Наконец-то новые линии освещения появятся на улицах Латошинской, Телефонной, Качалова, Чистоозерной, Батумской, Тургенева, Воровского, Глазкова, Чапаева, Кузнецкой, Дивногорской, Ковенской, Котлубанской, Быстрова, Довженко, Олимпийской, Морской, Таманской и других.

ИСТОЧНИК KP.RU