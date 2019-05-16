Регбийная команда «Ротор» начала чемпионат с ничьей

СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-16T09:26:56+03:00

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С этого года волгоградская команда регби выступает в Федеральной лиге зоны «Юг» под легендарным именем «Ротор». И первая же игра сезона, в ходе которой сине-голубые встречались со сборной регби Крыма, закончилась удивительным образом - ничьей. Почему удивительным? Потому что в регби ничейный счет - большая редкость, и это первый такой случай в истории волгоградской команды.

Но игра в Крыму действительно шла на равных. Хотя темп задали крымчане: уже на первых 10 минутах они смогли прорваться в зачетную зону волгоградцев и заработать 5 очков.

Но, как говорят сами волгоградские регбисты, для них такое начало стало хорошим холодным душем и до конца матча они выровняли игру. Первый тайм закончился со счетом 5:6 в пользу сине-голубых.

Во втором тайме игра сохранила свой накал. Команды то и дело перехватывали инициативу.

- Последние минуты матча прошли под диктовку крымчан. Волгоградцы доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Кузьмина за неспортивное поведение. Уже в «мертвое время» хозяева на протяжении пяти минут штурмовали зачётную зону волгоградцев и смогли прорваться по краю. Реализация была смазана, и финальный свисток зафиксировал ничейный результат, 13:13, - сообщают в пресс-службы регбийной команды «Ротор».

ИСТОЧНИК KP.RU