Волгоградцев предупреждают об опасных производителях молока и масла

СЕГОДНЯ 09:24 2019-05-16T09:24:28+03:00

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Молочные продукты – постоянная часть наших покупок: молоко, масло, сыр и прочие полезные товары. Вот только не всегда они прибавляют нам здоровья. особенно, если производитель - фантом. Очередные несуществующие компании нашли сотрудники Роспотребнадзора. Они пытались найти авторов молочки:

ИП Кумехов С.Ж. (КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 194);

·К(Ф)Х, глава Гуков М.М. (КБР, г. Баксан, ул. Эльбрусская, 2);

·ООО ПЗ «МаКом» (Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. П.Белякова, д.9);

ООО «Филимоновское масло» (Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Луговая, д. 2 «А», стр.4).

Но ни по одному из указанных адресов на упаковке никаких производств не было. Так что каким способом изготавливается продукция, соблюдаются ли нормы по выбору сырья и условия, совершенно неизвестно. Поэтому она потенциально опасна для всех потребителей.

Волгоградцев просят не покупать товары данных марок. Ну а бизнсменов, к кому попадет такая продукция, рекомендуют сообщить об этом в волгоградский Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU