2019-05-16T09:24:28+03:00
Общество

Волгоградцев предупреждают об опасных производителях молока и масла

В черный список попали четыре фирмы-фантома
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Молоко может быть опасным.Молоко может быть опасным.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Молочные продукты – постоянная часть наших покупок: молоко, масло, сыр и прочие полезные товары. Вот только не всегда они прибавляют нам здоровья. особенно, если производитель - фантом. Очередные несуществующие компании нашли сотрудники Роспотребнадзора. Они пытались найти авторов молочки:

ИП Кумехов С.Ж. (КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 194);

·К(Ф)Х, глава Гуков М.М. (КБР, г. Баксан, ул. Эльбрусская, 2);

·ООО ПЗ «МаКом» (Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. П.Белякова, д.9);

ООО «Филимоновское масло» (Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Луговая, д. 2 «А», стр.4).

Но ни по одному из указанных адресов на упаковке никаких производств не было. Так что каким способом изготавливается продукция, соблюдаются ли нормы по выбору сырья и условия, совершенно неизвестно. Поэтому она потенциально опасна для всех потребителей.

Волгоградцев просят не покупать товары данных марок. Ну а бизнсменов, к кому попадет такая продукция, рекомендуют сообщить об этом в волгоградский Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушли из дома: шестиклассников из Астрахани нашли
Началось: в Волгограде появилась первая мошка
Волгоградскую УК лишили лицензии за нежелание работать
Юные волгоградцы поборются за Кубок Елены Исинбаевой
16-летний лихач из Астрахани устроил аварию с тремя пострадавшими
Под Волгоградом вместе с домом сгорела супружеская пара
Ремонт в разгаре: обновленный дворец спорта в Волгограде сдадут в 2021 году
На месте старых свалок в Волгограде растут новые
В Астрахани разыскивают убийцу 73-летнего таксиста
Астраханка зарезала новорожденного мальчика и спрятала тело в бане
Заработали больше, чем потратили: Волгоградская область закончила 2018-й с профицитом
В Волгограде не закроют пристань после ЧП с катамараном
Волгоградцев призывают приехать на работу на велосипеде
В Ахтубинске пропали трое шестиклассников
В парке на Мамаевом кургане установили копию статуи Вучетича
Под Волгоградом в сливной яме утонула трехлетняя девочка
Причиной пожара в автобусе №55 стало неисправное газобаллонное оборудование
Забыв, где спрятал кошелек, астраханец до полусмерти избил супругу
В Волгоградской области утонул десятилетний мальчик
Пьяный пенсионер на скутере врезался в инспектора ДПС и сломал ему ногу
В трех районах Волгограда установят еще 170 новых фонарей
Регбийная команда «Ротор» начала чемпионат с ничьей
На чистую воду и Волгу в Волгоградской области потратят миллиард
Под Волгоградом разоблачили еще одного учителя с липовым дипломом
В Волгограде зачистили свалку у детсада
Дороги Волгоградской области на лето закрыли для большегрузов