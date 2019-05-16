На чистую воду и Волгу в Волгоградской области потратят миллиард

СЕГОДНЯ 09:15 2019-05-16T09:15:43+03:00

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В 2019 году в рамках национального проекта «Экология» в Волгоградской области на чистую воду и стоки потратят почти миллиард рублей. Более 866 миллионов пойдет на строительство очистных сооружений на пути стоков в Волгу. В великую реку будут сбрасывать куда меньше неочищенных стоков. За пять лет их планируют сократить в три раза - с 0,09 до 0,03 кубических километра в год. Еще почти в 130 миллионов обойдется строительство станции водоподготовки, системы водоснабжения и реконструкция водозабора. В итоге это позволит обеспечить больше жителей области качественной питьевой водой. К 2024 году доля населенных пунктов с чистой водой из централизованных систем водоснабжения вырастет до 90,1% вместо 83,7% в 2018 году.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации, в целом на реализацию мероприятий двух региональных проектов заложили 996,45 миллиона рублей. Из них 962,12 миллиона выделит федеральный бюджет и 34,34 миллиона рублей областной.

В рамках проекта «Чистая вода» в 2019 году начнут строительство и реконструкцию трех объектов. В Суровикино в 2020 году появится станция водоподготовки производительностью две тысячи кубометров в сутки. Так что жители райцентра получат питьевую воду, соответствующую санитарным нормам. Как и более десяти тысяч жителей Краснослободска, где к 2021 году реконструируют водозабор из Волги от насосных станций первого и второго подъема, а также блок очистных сооружений. Третий объект появится в Петров Вале. Там к 2020 году построят систему водоснабжения.

В проект «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области» на этот год заложили начало строительства двух крупных объектов в Волгограде. Новые очистные сооружения в местах, где в реку стекает грязная вода, к 2021 году позволят сбрасывать в реку на миллион кубометров в год меньше неочищенных стоков. А новые сооружения биологической очистки на острове Голодный к 2022 году сократят их количество еще на 60 миллионов кубометров в год.

ИСТОЧНИК KP.RU