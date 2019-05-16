В Волгограде зачистили свалку у детсада

СЕГОДНЯ 07:51 2019-05-16T07:52:09+03:00

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Куча мусора на улице Кобринской в Дзержинском районе Волгограда росла не один день. Чего здесь только не было - куски фанеры, ДСП, выброшенная старая мебель и прочая рухлядь, обломки кирпича и гипсолитовых плит, другие бытовые и строительные отходы. И все это - аккурат под забором детского сада №355. Нелегальная помойка образовалась на месте снесенных гаражей. А найти ответственных за оставленный строительный мусор, конечно же, не удалось. На этой неделе региональный оператор ликвидировал несанкционированную свалку. Волгоградцев впредь просят оставлять мусор и крупногабаритные отходы в специально отведенных для этого местах.

- А о случаях несанкционированных свалок жители области могут сообщать по телефону горячей линии 8-800-350-43-48 или на электронный адрес info@uo34.ru, - сообщили «КП-Волгоград» в компании «Управление отходами - Волгоград».

Так выглядит это место теперь. Фото: УО

ИСТОЧНИК KP.RU