2019-05-16T07:52:09+03:00
Общество

В Волгограде зачистили свалку у детсада

Регоператор ликвидировал кучи мусора на улице Кобринской
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Так выглядела свалка у забора детского сада на Кобринской. Фото: УОТак выглядела свалка у забора детского сада на Кобринской. Фото: УО
Изменить размер текста:

Куча мусора на улице Кобринской в Дзержинском районе Волгограда росла не один день. Чего здесь только не было - куски фанеры, ДСП, выброшенная старая мебель и прочая рухлядь, обломки кирпича и гипсолитовых плит, другие бытовые и строительные отходы. И все это - аккурат под забором детского сада №355. Нелегальная помойка образовалась на месте снесенных гаражей. А найти ответственных за оставленный строительный мусор, конечно же, не удалось. На этой неделе региональный оператор ликвидировал несанкционированную свалку. Волгоградцев впредь просят оставлять мусор и крупногабаритные отходы в специально отведенных для этого местах.

- А о случаях несанкционированных свалок жители области могут сообщать по телефону горячей линии 8-800-350-43-48 или на электронный адрес info@uo34.ru, - сообщили «КП-Волгоград» в компании «Управление отходами - Волгоград».

Так выглядит это место теперь. Фото: УО

Так выглядит это место теперь. Фото: УО

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушли из дома: шестиклассников из Астрахани нашли
Началось: в Волгограде появилась первая мошка
Волгоградскую УК лишили лицензии за нежелание работать
Юные волгоградцы поборются за Кубок Елены Исинбаевой
16-летний лихач из Астрахани устроил аварию с тремя пострадавшими
Под Волгоградом вместе с домом сгорела супружеская пара
Ремонт в разгаре: обновленный дворец спорта в Волгограде сдадут в 2021 году
На месте старых свалок в Волгограде растут новые
В Астрахани разыскивают убийцу 73-летнего таксиста
Астраханка зарезала новорожденного мальчика и спрятала тело в бане
Заработали больше, чем потратили: Волгоградская область закончила 2018-й с профицитом
В Волгограде не закроют пристань после ЧП с катамараном
Волгоградцев призывают приехать на работу на велосипеде
В Ахтубинске пропали трое шестиклассников
В парке на Мамаевом кургане установили копию статуи Вучетича
Под Волгоградом в сливной яме утонула трехлетняя девочка
Причиной пожара в автобусе №55 стало неисправное газобаллонное оборудование
Забыв, где спрятал кошелек, астраханец до полусмерти избил супругу
В Волгоградской области утонул десятилетний мальчик
Пьяный пенсионер на скутере врезался в инспектора ДПС и сломал ему ногу
В трех районах Волгограда установят еще 170 новых фонарей
Регбийная команда «Ротор» начала чемпионат с ничьей
Волгоградцев предупреждают об опасных производителях молока и масла
На чистую воду и Волгу в Волгоградской области потратят миллиард
Под Волгоградом разоблачили еще одного учителя с липовым дипломом
Дороги Волгоградской области на лето закрыли для большегрузов