2019-05-15T20:08:45+03:00
Общество

Врачи запустили абсцесс из-за прививки АКДС у девятимесячного ребенка

Мама взыскала с волгоградской больницы 200 тысяч морального вреда
Екатерина МАЛИНИНА
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Малышку доставили в седьмую больницу, где вылечили.Малышку доставили в седьмую больницу, где вылечили.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Прививка АКДС у малышей довольно часто сопровождается температурой. Чаще всего через пару дней здоровье малыша приходит в норму. Но у 9-месячной малышки из Урюпинска после очередной ревакцинации высокая температур не ушла ни через неделю, ни через месяц. Ее мама почти сразу же обратилась к участковому педиатру и стала строго следовать рекомендациям медика. Но болезнь не уходила. Состояние малышки девочки становилось только хуже и через три месяца волгоградка поехала в Волгоград в больницу №7. Там у младенца определили абсцесс и успешно вылечили. Но женщину возмутил непрофессионализм урюпинских медиков и она обратилась в суд за моральной компенсацией.

Сами врачи отрицали свою вину: мол, их действия (или бездействие) никак не связаны с плохим самочувствием ребенка. Но экспертиза и многочисленные заключения эту их позицию опровергали. В итоге суд встал на сторону матери.

- В пользу жительницы Урюпинска с районной больницы взыскали 50 тысяч рублей, а в пользу девочки – 150 тысяч рублей. Также ЦРБ заплатит штраф в размере 75 тысяч рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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