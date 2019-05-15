В Волгограде автобус №55 полыхал, как факел
Резкий звук сзади водитель автобуса услышал в 17-52, когда машина только подъезжала к остановке «503 квартал» в Кировском районе в сторону центра. Мужчина быстро остановился и попросил всех выйти из салона ради безопасности. Все 15 человек в спешном порядке вышли из транспорта и поспешили отбежать подальше от автобуса. Ведь со стороны двигателя повалил резкий дым. Затем огонь стал распространяться по всему салону. Вскоре машина полыхала как факел, а черный дым был виден за много километров.
Водитель до приезда сотрудников МЧС пытался потушить пламя, но справиться с таким ЧП не удалось. Машина за пару минут почти сгорела. Когда на место через 7 минут приехали пожарные, они окончательно сбили пламя и ликвидировали горение.
Полыхает автобус №55.Автор видео: Максим Ермилов
Сейчас по факту ЧП проводится проверка. Сотрудники пожарной лаборатории установят причину возгорания. Благодаря слаженным действиям водителя, удалось избежать жертв и пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU