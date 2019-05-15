2019-05-15T20:29:12+03:00
Происшествия

В Волгограде автобус №55 полыхал, как факел

Пассажиров успели вывести из салона
Екатерина МАЛИНИНА
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Автобус полыхал как факел. Фото: Максим СухаревАвтобус полыхал как факел. Фото: Максим Сухарев
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Резкий звук сзади водитель автобуса услышал в 17-52, когда машина только подъезжала к остановке «503 квартал» в Кировском районе в сторону центра. Мужчина быстро остановился и попросил всех выйти из салона ради безопасности. Все 15 человек в спешном порядке вышли из транспорта и поспешили отбежать подальше от автобуса. Ведь со стороны двигателя повалил резкий дым. Затем огонь стал распространяться по всему салону. Вскоре машина полыхала как факел, а черный дым был виден за много километров.

Водитель до приезда сотрудников МЧС пытался потушить пламя, но справиться с таким ЧП не удалось. Машина за пару минут почти сгорела. Когда на место через 7 минут приехали пожарные, они окончательно сбили пламя и ликвидировали горение.

Полыхает автобус №55.Автор видео: Максим Ермилов

Сейчас по факту ЧП проводится проверка. Сотрудники пожарной лаборатории установят причину возгорания. Благодаря слаженным действиям водителя, удалось избежать жертв и пострадавших.

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Кировский, остановка 503 квартал. Горит автобус 55.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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