Красноармейский питомник передал Волгограду еще 500 саженцев деревьев и кустарников

15 Май 16:54 2019-05-15T18:29:46+03:00

Эти зеленые насаждения высадят в этом году в парках и скверах областного центра

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Центр озеленения в Красноармейском районе Волгограда создали осенью 2018 года, чтобы здесь в местном климате выращивать саженцы для озеленения города. И уже сегодня предприятие готово передать городу более 500 деревьев и кустарников. Среди них дубы, сосны, айлант, каштаны, церсис, березу, катальпы и другие.

До этого 400 растений уже передали учреждениям образования и управляющим компаниям. Саженцы из центра озеленения уже высадили в парке «Юбилейном». А деревья из Горпитомника украсили скверы Касимовский, Радомский, улицы Калинина и Кирова, сквер Доблести и Славы в Кировском районе, парки и общественные зонах Дзержинского и Краснооктябрьского районов.

- Сейчас площадь питомника составляет пять тысяч квадратных метров, и действует на базе центра благоустройства и озеленения в Красноармейском районе. Все саженцы адаптированы к нашему климату. Помимо них здесь готовят для высадки многолетники, в том числе розы, пионы травянистые и юкку. Для ухода за посадками на территории всего питомника проложен поливочный водопровод. Сегодня расчищают еще свыше 1000 квадратных метров территории, где уже будущей весной планируют высадить новые растения, - рассказывают в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU