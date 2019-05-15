В Волгограде ищут жертв уличного грабителя

15 Май 15:26 2019-05-15T15:26:51+03:00

Парень сознался, что кроме 34-летней женщины ограбил еще несколько волгоградок. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В Краснооктябрьском районе Волгограда по горячим следам поймали грабителя. Он обворовал 34-летнюю женщину прямо во дворе ее дома.

Вечером 14 мая в полицию пришла пострадавшая и рассказала, что во дворе к ней подбежал мужчина, сорвал с нее золотую цепочку с кулоном и скрылся.

Нашли грабителя буквально на следующий день. Им оказался 23-летний местный житель. На вопрос: «Где цепочка?», парень заявил, что успел продать украденное, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В полиции Краснооктябрьского района уже завели на него уголовное дело по статье «Грабеж». Ему и так грозит до семи лет лишения свободы. Но правоохранители установили, что 34-летняя женщина - не единая жертва этого преступника. Молодой человек признался еще в двух ограблениях. Поэтому обращаются к волгоградцам: возможно бы узнаете в этом парне того, кто вас обманул или ограбил, тогда срочно позвоните в ОП №2 Краснооктябрьского района Волгограда или по телефонам 73-10-02, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU