В Волгограде ищут жертв уличного грабителя
В Краснооктябрьском районе Волгограда по горячим следам поймали грабителя. Он обворовал 34-летнюю женщину прямо во дворе ее дома.
Вечером 14 мая в полицию пришла пострадавшая и рассказала, что во дворе к ней подбежал мужчина, сорвал с нее золотую цепочку с кулоном и скрылся.
Нашли грабителя буквально на следующий день. Им оказался 23-летний местный житель. На вопрос: «Где цепочка?», парень заявил, что успел продать украденное, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
В полиции Краснооктябрьского района уже завели на него уголовное дело по статье «Грабеж». Ему и так грозит до семи лет лишения свободы. Но правоохранители установили, что 34-летняя женщина - не единая жертва этого преступника. Молодой человек признался еще в двух ограблениях. Поэтому обращаются к волгоградцам: возможно бы узнаете в этом парне того, кто вас обманул или ограбил, тогда срочно позвоните в ОП №2 Краснооктябрьского района Волгограда или по телефонам 73-10-02, 02.
ИСТОЧНИК KP.RU