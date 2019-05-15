2019-05-15T15:05:57+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают в парк на открытую репетицию театра

Также гости получат советы, как раскрыть свои способности
Светлана КИРИЛЛОВА
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Репетиция и практикум пройдут на зеленой сцене на пеньках. Фото: Максим ХмызовРепетиция и практикум пройдут на зеленой сцене на пеньках. Фото: Максим Хмызов
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Быть или не быть актером? Кто я в этой жизни - главный герой или массовка? На эти вопросы каждому волгоградцу поможет ответить театр «Южный Маяк». В эту пятницу, 17 мая, в Комсомольском саду за НЭТом пройдет открытая репетиция, перед которой актеры проведут практикум «Технология успеха».

В 18.00 организаторы соберут всех желающих, чтобы поделиться секретами непростого актерского мастерства. Скучно не будет, ведь вся наша жизнь - тоже своего рода театр. А это значит, что успех на сцене и роль по жизни определяют друг друга.

Театралы собрали и проанализировали технологии успеха множества знаменитых людей, чтобы вывести свою формулу. И обещают, что волгоградцы получат ответы на три главных вопроса: Можете ли вы стать лучше себя нынешнего? Есть ли у вас харизма? И можете ли вы быть актером? Чтобы принять участие в мастер-классе, придется честно сказать, в чем ваша мечта и что мешает ее достичь. А вход на мероприятие свободный. Репетиция и практикум пройдут на зеленой сцене на пеньках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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