2019-05-15T14:58:44+03:00
Происшествия

Будем жить вместе: волгоградец с пистолетом в руках требовал от женщины любви

Обезумевшему от чувств молодому человеку теперь грозит колония
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ему 27 лет, ей - 40. Живут они в одном поселке Октябрьского района Волгоградской области. Много лет общались, дружили. И вдруг молодой человек стал оказывать женщине недвусмысленные намеки. А вечером 14 мая позвонил подруге по телефону и предложил жить вместе. Женщина сразу ответила отказом. Тогда парень пришел к ней домой переубеждать лично и воочию. Но женщина свое решение менять и не собиралась. Разгневанный ухажер в отчаянии достал из кармана принесенный с собой пистолет и направил на возлюбленную.

«Либо ты соглашаешься совместно жить, либо я убью тебя, а потом себя», - вдруг заявил мужчина.

Испуганная женщина вызвала полицию. Но даже правоохранители не смогли убедить его отступить от задуманного. Пришлось применять силу.

- Мужчину задержали, пистолет у него изъяли, и завели на него уголовное дело по статье «Угроза убийством», -сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Грозит ему, кстати, за такую выходку до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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