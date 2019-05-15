Будем жить вместе: волгоградец с пистолетом в руках требовал от женщины любви
Ему 27 лет, ей - 40. Живут они в одном поселке Октябрьского района Волгоградской области. Много лет общались, дружили. И вдруг молодой человек стал оказывать женщине недвусмысленные намеки. А вечером 14 мая позвонил подруге по телефону и предложил жить вместе. Женщина сразу ответила отказом. Тогда парень пришел к ней домой переубеждать лично и воочию. Но женщина свое решение менять и не собиралась. Разгневанный ухажер в отчаянии достал из кармана принесенный с собой пистолет и направил на возлюбленную.
«Либо ты соглашаешься совместно жить, либо я убью тебя, а потом себя», - вдруг заявил мужчина.
Испуганная женщина вызвала полицию. Но даже правоохранители не смогли убедить его отступить от задуманного. Пришлось применять силу.
- Мужчину задержали, пистолет у него изъяли, и завели на него уголовное дело по статье «Угроза убийством», -сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
Грозит ему, кстати, за такую выходку до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU