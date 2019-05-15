Под Астраханью плотник разбился, сорвавшись с моста во время ремонта

15 Май 14:18 2019-05-15T14:18:26+03:00

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Печальный инцидент произошел в Астраханской области в марте этого года. Во время проведения капитального ремонта моста с пролета на землю сорвался плотник. Мужчина остался жив, но получил очень серьезные травмы. Он остался инвалидом на всю жизнь. А так как увечия астраханец получил на рабочем месте, за «нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека» завели уголовное дело на мастера строительной фирмы, которая и выполняла ремонт по договору.

ЧП случилось на мостовом переходе через реку Караульная.

- Чтобы покрасить стальные балки пролетного строения моста, надо было сделать инвентарные подвесные подмости, в том числе и рабочий настил из отдельных досок. Выполнять работы отправили плотника и слесаря. При этом надлежащими средствами индивидуальной защиты их не обеспечили. Днем после укладки нескольких досок плотник упал на землю в просвет между настилом и стальной балкой мостового перехода, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Расследование еще не окончено, устанавливаются все обстоятелльства происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU