В Волгоградской области стали меньше заражаться ВИЧ

15 Май 13:50 2019-05-15T13:50:32+03:00

Число больных СПИДом в регионе в 1,7 раз меньше, чем в среднем по России

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С 14 по 19 мая в Волгоградской области, как и в целом по стране, проходит акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Как обычно в эти дни в регионе проведут десятки онлайн-уроков, круглых столов, лекций обучающих семинаров на эту тему. И зря некоторые думают, что это напрасный труд. Именно благодаря профилактической работе, ну еще и усиленному обследованию, в Волгоградской области в последние годы снижается уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией. И на данный момент этот показатель в регионе в 1,7 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации.

- При сохранении высоких объемов тестирования (в 2018 году охват населения региона тестированием на ВИЧ составил 26,2%, что выше целевого показателя на 4%), за четыре месяца 2019 года количество зарегистрированных новых случаев на 13,7% ниже аналогичного периода 2018 года, - отчитываются в облздраве.

И еще несколько цифр от комитета: за последние годы количество пациентов, получающих антиретровирусную терапию, выросло в регионе в 12 раз. В 2018 году антиретровирусная терапия и лабораторный мониторинг эффективности терапии проводился 100% нуждающимся ВИЧ-инфицированным больным — это является одним из самых высоких показателей в России.

ВАЖНО!

Анонимно сдать анализы можно:

- в Волгоградском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по адресу: г. Волгоград, ул. Бажова, д. 2 с 8.00 до 18.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

- в Волгоградском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере и его филиалах.

Телефон "горячей линии" (8442) 72-38-45 с 8.00 до 18.00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU