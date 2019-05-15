2019-05-15T12:34:33+03:00
Общество

175 дольщиков «Ахтуба Сити Парк» справят новоселье в этом году

Завершение строительства второго дома намечено на 2020 год
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Первый долгострой уже готов. Фото: АВОПервый долгострой уже готов. Фото: АВО
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Первый из многострадальных долгостроев ЖК «Ахтуба Сити Парк» на проспекте Ленина в Волжском получил положительное заключение Госстройнадзора. Он полностью готов, уже заасфальтированы дороги, вскоре во дворе установят детскую площадку. Дольщики более трех лет ждали новоселья. В этом году его смогут справить 175 семей. Уже в мае они смогут начать ремонт в своих квартирах. 14 мая на стройке побывал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров - ситуацию с проблемными домами он держит на личном контроле.

- Ситуация по этим домам была одной из самых сложных. Но нужно отметить, что конструктивная позиция собственников, тех, кто инвестировал средства в долевое строительство, практически в безвыходной ситуации помогла нам решить эту проблему, - подчеркнул губернатор.

Второй дом комплекса «Ахтуба Сити Парк» сейчас дорос до шести этажей. Завершить стройку планируют в 2020 году.

- Мы не оставляем этот объект без внимания после сдачи первого дома - здесь еще остаются 25 семей. Участники долевого строительства будут восстановлены в правах, - заявил дольщикам Бочаров.

Напомним, строить дома «АхтубаСитиПарк» начали еще осенью 2013 года. Но спустя три года стройку заморозили. В 2018 году объект принял новый затройщик - ООО «ВСПК». Власти региона помогли решить проблемы дольщиков и выделили более 66 миллионов рублей из областного бюджета. Деньги пошли на подключение коммуникаций и выкуп квартир для льготников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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