Зарезали и расчленили: трое юных волгоградцев украли у соседки свинью

15 Май 11:34 2019-05-15T11:39:04+03:00

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Трое парней, младшему из которых едва исполнилось 19 лет, а старшему - 21, так отметили майские праздники, что угодили за решетку. А началось все с того, что молодым людям захотелось шашлыка. Денег у них не было, так как никто из них не работает. И тут один из парней вспомнил, что его 47-летняя соседка по частному сектору Красноармейского района Волгограда держит в сарае свинью. Молодые люди под покровом ночи взломали замок на двери сарая и похитили восьмимесячную свинью.

Женщина, обнаружив с утра пропажу, побежала в полицию. Нашли воришек достаточно быстро. К сожалению, свинью уже не спасли. Молодые люди в ту же ночь ее зарезали и разделали тушу по частям.

- Часть мяса они разделили между собой, а остальное хотели продать, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - на задержанных уже завели уголовное дело по статье «Кража». Каждому из них теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU