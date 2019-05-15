Двух парней отправили в колонию за нападение на таксиста под Волгоградом

15 Май 11:15 2019-05-15T11:15:52+03:00

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Случилось это в январе 2019-го в Котовском районе Волгоградской области. Местный таксист в надежде заработать выехал на линию в самое Рождество 7 января. Примерно в час ночи к нему в машину сели двое парней и попросили их отвести в станицу Лапшинская. По пути один из пассажиров вдруг попросил таксиста остановиться, отдать им мобильный телефон и выйти из машины. Водитель попытался оказать сопротивление, но силы были не равны. К тому же один из парней достал нож и приставил его к горлу таксиста, повторив свои требования. Водителю ничего не оставалось, как подчиниться. Но в этот момент парни заметили машину, которая стремительно ехала в их направлении. Они схватили мобильный телефон таксиста и сбежали.

Грабителей поймали. Ими оказались два местных жителя - 23-летний Денис Моисеев и 25-летний Сергей Быков. Кстати, они уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и находились на условном сроке.

- Суд, учитывая то, что молодые люди, даже находясь на испытательном сроке, совершили разбойное нападение, отменил им условное осуждение, а не отбытую часть наказания присоединил к назначаемому сроку. В итоге каждый из грабителей получил по 5,5 лет колонии общего режима, - сообщают в Волгоградском областном суде.

Правда, адвокаты преступников посчитали такой вердикт слишком жестким и попытались оспорить его. Но областной суд оставил наказание без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU