В Астраханской области поймали браконьеров, наловивших сетями 120 кило осетров

15 Май 10:40 2019-05-15T10:40:56+03:00

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В Астраханской области поймали группу браконьеров, которые устроили бизнес на вылове и продаже осетровых (между прочим, этот вид рыбы охраняется международными договорами РФ). Инициатором «бизнеса» стал 27-летний астраханец. Это он предложил своим друзьям, старшему из которых 35 лет, заработать на рыбной ловле. Они ставили сети на своем катере, а всю добычу свозили в село Вышка Лиманского района Астраханской области. Кроме того, они скупали осетров, также незаконно выловленных, у местных рыбаков. Так накопилась партия ценной рыбы весом более 120 килограммов.

Как установили следователи второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области, эту партию браконьеры продали жителю Республики Дагестан. В момент реализации их и задержали.

- В результате противоправных действий подозреваемых федеральным рыбным запасам Российской Федерации причинен крупный материальный ущерб, - сообщают в СУ СК по Астраханской области.

Теперь эти браконьеры проходят по уголовному делу по статье «незаконное приобретение, хранение, перевозка и продажа особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащим к видам».

- Решается вопрос об избрании им меры пресечения, - уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU