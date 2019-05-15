2019-05-15T09:51:36+03:00
Происшествия

Под Волгоградом пропал 25-летний парень: ищут 12 дней

Молодой человек - Николай Каменев ушел из хутора Серафимовичского района
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото "ВогоСпас - поиск пропавших детей".Фото "ВогоСпас - поиск пропавших детей".
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В Волгоградской области опять "потеряшка": пропал молодой парень - Николай Каменев. Родные ищут его уже 12 дней, и пока безрезультатно. Поэтому обратились к волонтерам «ВолгоСпас - поиск пропавших детей», а те в свою очередь обращаются за помощью к волгоградцам. Присмотритесь, вдруг вы знаете, где находится этот молодой человек. Родители уже себе места не находят.

Известно о «потеряшке» немного. Ему 25 лет (на вид примерно соответствует своему возрасту). Проживал в хуторе Клетско-Почтовский Серафимовичского района Волгоградской области. Там его в последний раз и видели. Это было 3 мая. Вечером того дня он ушел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 17 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы.

Был одет: тонкий свитер черно-коричневый в полоску, сверху темная толстовка спортивная с капюшоном. На ногах - черные спортивные штаны и черно-белые кеды.

Если вам что-либо известно о пропавшем парне, сообщите в полицию или волонтерам по телефонам, указанным в объявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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