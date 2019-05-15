В Волгограде водитель автобуса сбил велосипедистку

15 Май 09:39 2019-05-15T09:39:10+03:00

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Четыре волгоградца оказались за минувшие сутки 14 мая в больницах после ДТП. Один не заметил, другой - не учел, третий - понадеялся на авось, и вот результат. Например, утром под колесами оказался 63-летний мужчина. Он ехал на скутере по проспекту Ленина из Краснооктябрьского района в центр, и вдруг внезапно решил развернуться на дороге, а тут на пути «Тойота Лендкрузер Прадо». У внедорожника только царапины на машине, а вот пожилого скутериста доставили с травмами в больницу.

Вечером того же дня на больничной койке оказалась 39-летняя велосипедистка. Женщина ехала по Университетскому проспекту, как положено - по краю дороги. Но 50-летнему водителю автобуса «Лиаз 5292», видимо, показалось мало проезжей части и он, не рассчитав габариты, снес велосипедистку.

А в Дзержинском районе примерно в полвосьмого вечера из-за горе водителя пострадала 79-летняя бабушка. Она шла по парковке, когда 31-ллетний водитель «Мазда 3» выезжал из кармана и сдавал задним ходом. Не заметил старушку, и та оказалась под колесами.

ИСТОЧНИК KP.RU