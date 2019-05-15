2019-05-15T09:00:10+03:00
Происшествия

Волгоградца, вымогавшего деньги у бизнесмена за право торговли, посадили на 9 лет

Мужчина требовал продавца оптового рынка платить его мзду, угрожая расправой
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Кажется, что некоторые волгоградцы до сих пор живут по «понятиям лихих 90-х годов», когда за право вести бизнес надо было не только платить налоги, но еще и мзду тем, кто их «крышует». Так Вугар Асадов несколько лет терроризировал предпринимателя. Он вместе с дружками, угрожая расправой, требовал у мужчины платить его ежемесячно 30 тысяч рублей за право торговать на оптовом рынке. Причем угрожали эти дельцы не только продавцу, но и его семье. Так длилось много лет: угрозы повторялись в 2011, 2012 и 2017 годах. Предприниматель пытался сопротивляться, но за каждый отказ его жестоко избивали, и как то даже применили огнестрельное оружие.

Закончилось это лишь тогда, когда Асадова арестовали. Но даже на скамье подсудимых он не признался в содеянном. Уверял, мол, конфликт с пострадавшим у него длится много лет исключительно на бытовой почве. Но судьи не поверили обвиняемому. И признали его виновным по двум статьям: «вымогательство» и «разбой с применением оружия, с незаконным проникновением в иное хранилище».

- По совокупности преступлений Асадова приговорили к 9 годам колонии строгого режима, - уточняют «КП-Волгоград» в Волгоградском облсуде.

С таким вердиктом не согласились ни сторона защиты, ни сторона обвинения, обжаловав его в суд апелляционной инстанции. Но и после повторного рассмотрения решение оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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