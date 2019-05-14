2019-05-14T22:12:40+03:00
Общество

В больнице Фишера Волжского построят домовую церковь

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор одобрил инициативу
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото Волгоградской епархии.Фото Волгоградской епархии.
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 мая, в больницу имени Фишера, которая находится в Волжском, приехали Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, благочинный Волжского округапротоиерей Александр Копейкин. К счастью, приехали не лечиться, а с благой миссией: обсудить вопрос обустройства в медучреждении домовой церкви.

- Сотрудники больницы, пациенты подходили к Владыкам под благословение. Родственница тяжело больной прямо в коридоре обратилась к гостям за помощью: как причастить бабушку. Через открытые двери палат можно было видеть тяжело больных людей, которые не встают с постели. Единственная возможность для них исповедаться и причаститься это если священник сам придет к ним, - говорят в епархии.

Поэтому и решили открыть в больнице храм. Главный врач, кандидат медицинских наук Елена Дронова такую идею поддерживает. Уже и место под домовую церковь присмотрели - помещение бывшей гардеробной. Находится оно прямо у входа.

Напомним, в этом году в больнице Фишера начался масштабный ремонт. В модернизацию стационара, не видевшего ремонта несколько лет, планируется вложить 63,4 миллиона рублей.

Так что больнице и церкви предстоит работать рука об руку. Одна будет врачевать тело, а вторая душа. На прощанье митрополит Феодор подарил больнице икону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушли из дома: шестиклассников из Астрахани нашли
Началось: в Волгограде появилась первая мошка
Волгоградскую УК лишили лицензии за нежелание работать
Юные волгоградцы поборются за Кубок Елены Исинбаевой
16-летний лихач из Астрахани устроил аварию с тремя пострадавшими
Под Волгоградом вместе с домом сгорела супружеская пара
Ремонт в разгаре: обновленный дворец спорта в Волгограде сдадут в 2021 году
На месте старых свалок в Волгограде растут новые
В Астрахани разыскивают убийцу 73-летнего таксиста
Астраханка зарезала новорожденного мальчика и спрятала тело в бане
Заработали больше, чем потратили: Волгоградская область закончила 2018-й с профицитом
В Волгограде не закроют пристань после ЧП с катамараном
Волгоградцев призывают приехать на работу на велосипеде
В Ахтубинске пропали трое шестиклассников
В парке на Мамаевом кургане установили копию статуи Вучетича
Под Волгоградом в сливной яме утонула трехлетняя девочка
Причиной пожара в автобусе №55 стало неисправное газобаллонное оборудование
Забыв, где спрятал кошелек, астраханец до полусмерти избил супругу
В Волгоградской области утонул десятилетний мальчик
Пьяный пенсионер на скутере врезался в инспектора ДПС и сломал ему ногу
В трех районах Волгограда установят еще 170 новых фонарей
Регбийная команда «Ротор» начала чемпионат с ничьей
Волгоградцев предупреждают об опасных производителях молока и масла
На чистую воду и Волгу в Волгоградской области потратят миллиард
Под Волгоградом разоблачили еще одного учителя с липовым дипломом
В Волгограде зачистили свалку у детсада
Дороги Волгоградской области на лето закрыли для большегрузов