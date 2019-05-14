В больнице Фишера Волжского построят домовую церковь

14 Май 22:12 2019-05-14T22:12:40+03:00

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Сегодня, 14 мая, в больницу имени Фишера, которая находится в Волжском, приехали Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, благочинный Волжского округапротоиерей Александр Копейкин. К счастью, приехали не лечиться, а с благой миссией: обсудить вопрос обустройства в медучреждении домовой церкви.

- Сотрудники больницы, пациенты подходили к Владыкам под благословение. Родственница тяжело больной прямо в коридоре обратилась к гостям за помощью: как причастить бабушку. Через открытые двери палат можно было видеть тяжело больных людей, которые не встают с постели. Единственная возможность для них исповедаться и причаститься это если священник сам придет к ним, - говорят в епархии.

Поэтому и решили открыть в больнице храм. Главный врач, кандидат медицинских наук Елена Дронова такую идею поддерживает. Уже и место под домовую церковь присмотрели - помещение бывшей гардеробной. Находится оно прямо у входа.

Напомним, в этом году в больнице Фишера начался масштабный ремонт. В модернизацию стационара, не видевшего ремонта несколько лет, планируется вложить 63,4 миллиона рублей.

Так что больнице и церкви предстоит работать рука об руку. Одна будет врачевать тело, а вторая душа. На прощанье митрополит Феодор подарил больнице икону.

ИСТОЧНИК KP.RU