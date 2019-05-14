2019-05-16T09:14:21+03:00
Происшествия

Волгоградец на свадьбе убил непрошенного гостя за занятое место

Мужчину отправили на шесть с половиной лет в колонию строгого режима
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Драка на свадьбе в России - явление привычное. Много прибауток на этот счет. Но на свадьбе, которую гуляли в Ленинском районе Волгоградской области, потасовка закончилась совсем не смешно - 21-летний волгоградец убил непрошенного гостя.

Это случилось 5 августа 2018-го. Парень был в числе приглашенных на свадьбу. После официальной церемонии молодая пара с гостями должны были приехать на банкет в один из павильонов на берегу реки Ахтуба. Молодой человек прибыл туда первым. Он уже успел выпить два бокала пива, и был навеселе. В павильоне он вдруг увидел непрошенных гостей - там сидела изрядно пьяная парочка - мужчина и женщина. Парень попросил их покинуть помещение, но в ответ посыпалась нецензурная брань. Тогда он ударил мужчину несколько раз по туловищу и голове. Тот упал и скончался. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в областном суде.

На суде волгоградец заверял, что не собирался никого убивать. Но его приговорили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Ленинский райсуд приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима. Адвокат посчитал такой вердикт слишком суровым, и подал апелляцию. Но Волгоградский облсуд оставил решение неизменным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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