2019-05-14T20:13:42+03:00
Политика

В Волгоградскую область на «Танковый биатлон» доставили 24 танка и 15 БМП

В соревнованиях примет участие 21 экипаж
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
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16 мая на полигоне Прудбой в Волгоградской области стартует всероссийский конкурс среди танковых и мотострелковых подразделений «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». На подготовленных трассах свое умение будет демонстрировать 21 экипаж. Они прибыли сюда из разных уголков России. А сегодня в Прудбой железнодорожным транспортом доставили 24 танка Т-72Б3 и 15 боевых машин пехоты БМП-2, на которых и будут состязаться участники. Соревнования будут длиться две недели.

- В ходе состязаний танкисты продемонстрируют не только уровень профессионального мастерства, но и сдадут нормативы по физической подготовке, пройдут тестирование на знание тактико-технических характеристик боевых машин, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

15 мая по итогам жеребьевки, проведенной среди команд-участников конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», будут определены очередность заездов, цвет боевых машин, а также выполнено распределение техники среди экипажей. Завершатся состязания награждением победителей 29 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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