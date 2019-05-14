2019-05-14T19:37:11+03:00
Происшествия

Экс-сотрудницу соцзащиты из Волгограда отправили в колонию за кражу 4 миллионов бюджетных рублей

Женщина выписывала пособия подставным лицам и сама их получала
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Любовь Аганина работала специалистом в Центре соцзащиты населения Кировского района Волгограда. Занималась начислением пособий льготникам. Зарплата маленькая и вот вместе со своим знакомым Александром Колядиным они придумали схему, как «подзаработать». Колядин искал волгоградцев, которые открывали на свое имя банковские счета и за деньги передавали ему карты. Аганина вносила в списки данные этих подставных лиц и о наличии у них несовершеннолетних детей, на них начисляла пособия. Деньги приходили на карточки. Также она начисляла подставным людям пособия, компенсации, субсидии и инфе выплаты. По этой схеме за два года - с 2016 по 2017-й - аферисты получили 4 148 542 рублей.

Мошенничество вскрылось в ходе проверки. Колядина признали виновным в пособничестве. Кировский суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. Аганиной присудили 4 года колонии общего режима. С таким вердиктом не согласилась ни прокуратура, выступающая обвинителем, ни адвокаты осужденных. Подали апелляцию. Но Волгоградский областной суд, пересмотрев материалы дела, оставил приговор без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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