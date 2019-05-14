2019-05-14T18:10:08+03:00
Общество

Устранили 189 порывов: тепловики Волгограда готовятся к зиме

Котельные поочередно закроют на предупредительные ремонты, в связи с чем грядут отключения горячей воды
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Котельные на время будут останавливать на плановые ремонты. Чтобы зимой не мерзнуть, придется летом потерпеть без горячей воды. Фото ООО "Концессии теплоснабжения".Котельные на время будут останавливать на плановые ремонты. Чтобы зимой не мерзнуть, придется летом потерпеть без горячей воды. Фото ООО "Концессии теплоснабжения".
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Наконец-то тепловики Волгограда усвоили принцип - «Готовь сани летом», и буквально сразу после окончания отопительного сезона 2018/2019 начали готовиться к следующей зиме. Как сообщили «КП-Волгоград» в ООО «Концессии теплоснабжения», сейчас идут гидравлические испытания теплотрасс и ремонты в котельных.

Специалисты компании уже проверили почти 300 километров сетей и устранили 189 порывов.

- В трубы подают воду под высоким давлением, благодаря чему удается выявить слабые места и своевременно привести их в порядок, тем самым обеспечив надежное прохождение следующего отопительного сезона, - поясняют в «Концессии теплоснабжения».

Паралллельно тепловики проводят плановые ремонты в котельных Волгограда.

- Идет ревизия запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов, меняются задвижки, ремонтируются деаэраторы, обеспечивающие очистку воды от твердых и газовых примесей. Особое внимание уделяют чистке котлов и расположенных внутри них горелок. Поэтому на время профилактических работ горячее водоснабжение будет приостанавливаться. Это вынужденная, но, как вы понимаете, необходимая мера, - поясняют в компании.

Волгоградцам придется потерпеть неудобства летом, чтобы не мерзнуть зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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