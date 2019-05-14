Устранили 189 порывов: тепловики Волгограда готовятся к зиме

14 Май 18:10 2019-05-14T18:10:08+03:00

Котельные на время будут останавливать на плановые ремонты. Чтобы зимой не мерзнуть, придется летом потерпеть без горячей воды. Фото ООО "Концессии теплоснабжения".

Котельные поочередно закроют на предупредительные ремонты, в связи с чем грядут отключения горячей воды

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Наконец-то тепловики Волгограда усвоили принцип - «Готовь сани летом», и буквально сразу после окончания отопительного сезона 2018/2019 начали готовиться к следующей зиме. Как сообщили «КП-Волгоград» в ООО «Концессии теплоснабжения», сейчас идут гидравлические испытания теплотрасс и ремонты в котельных.

Специалисты компании уже проверили почти 300 километров сетей и устранили 189 порывов.

- В трубы подают воду под высоким давлением, благодаря чему удается выявить слабые места и своевременно привести их в порядок, тем самым обеспечив надежное прохождение следующего отопительного сезона, - поясняют в «Концессии теплоснабжения».

Паралллельно тепловики проводят плановые ремонты в котельных Волгограда.

- Идет ревизия запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов, меняются задвижки, ремонтируются деаэраторы, обеспечивающие очистку воды от твердых и газовых примесей. Особое внимание уделяют чистке котлов и расположенных внутри них горелок. Поэтому на время профилактических работ горячее водоснабжение будет приостанавливаться. Это вынужденная, но, как вы понимаете, необходимая мера, - поясняют в компании.

Волгоградцам придется потерпеть неудобства летом, чтобы не мерзнуть зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU