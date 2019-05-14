Юные волгоградцы сыграли в футбол под руководством тренеров «Челси»

14 Май 17:34 2019-05-15T13:58:23+03:00

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В середине мая ребятам из волгоградской глубинки посчастливилось получить уроки футбольного мастерства от тренеров английского клуба «Челси». Трое специалистов - Кит Хармс, Натан Эванс и Бен Митчел - приехали в город Новоаннинский по приглашению компании «Каргилл». Опытные тренеры в течение двух дней, 13 и 14 мая, были судьями в матчах и проводили мастер-классы для ребят из Нованнинского, Киквидзенского и Алексеевского районов.

- Думаю, ребята узнали новые приемы. Уровень мероприятия, конечно, другой, не такой, к которому они привыкли. Да и мы, учителя-тренеры для себя что-то узнаем, - поделился с корреспондентом «КП-Волгоград» учитель Преображенской средней школы Андрей Бударин.

Ребятам показали новые приемы. Фото: Светлана КИРИЛЛОВА

Во время игр и на мастер-классах ребята увлеченно гоняли мяч, сражались с гостями из Англии в умении выполнять технические приемы и получали удовольствие от игры. Кстати, среди юных футболистов были и представительницы прекрасного пола.

- Вроде бы обычная игра, но все равно есть другие впечатления, навыки. Эти тренеры немного по-другому учат. Как бы играют с нами. Получается такая игра в игре, - рассказывает представитель команды Филоновской школы Андроник.

А после мальчишки и девчонки сделали сотни фото с гостями из «туманного Альбиона», и получили автографы и сувениры.

ИСТОЧНИК KP.RU