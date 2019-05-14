2019-05-15T13:58:23+03:00
Спорт

Юные волгоградцы сыграли в футбол под руководством тренеров «Челси»

Около трехсот школьников получили мастер-класс от представителей знаменитого английского клуба
Светлана КИРИЛЛОВА
Поделиться:
Уроки футбольного мастерства от тренеров «Челси». Фото: Светлана КИРИЛЛОВАУроки футбольного мастерства от тренеров «Челси». Фото: Светлана КИРИЛЛОВА
Изменить размер текста:

В середине мая ребятам из волгоградской глубинки посчастливилось получить уроки футбольного мастерства от тренеров английского клуба «Челси». Трое специалистов - Кит Хармс, Натан Эванс и Бен Митчел - приехали в город Новоаннинский по приглашению компании «Каргилл». Опытные тренеры в течение двух дней, 13 и 14 мая, были судьями в матчах и проводили мастер-классы для ребят из Нованнинского, Киквидзенского и Алексеевского районов.

- Думаю, ребята узнали новые приемы. Уровень мероприятия, конечно, другой, не такой, к которому они привыкли. Да и мы, учителя-тренеры для себя что-то узнаем, - поделился с корреспондентом «КП-Волгоград» учитель Преображенской средней школы Андрей Бударин.

Ребятам показали новые приемы. Фото: Светлана КИРИЛЛОВА

Ребятам показали новые приемы. Фото: Светлана КИРИЛЛОВА

Во время игр и на мастер-классах ребята увлеченно гоняли мяч, сражались с гостями из Англии в умении выполнять технические приемы и получали удовольствие от игры. Кстати, среди юных футболистов были и представительницы прекрасного пола.

- Вроде бы обычная игра, но все равно есть другие впечатления, навыки. Эти тренеры немного по-другому учат. Как бы играют с нами. Получается такая игра в игре, - рассказывает представитель команды Филоновской школы Андроник.

А после мальчишки и девчонки сделали сотни фото с гостями из «туманного Альбиона», и получили автографы и сувениры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушли из дома: шестиклассников из Астрахани нашли
Началось: в Волгограде появилась первая мошка
Волгоградскую УК лишили лицензии за нежелание работать
Юные волгоградцы поборются за Кубок Елены Исинбаевой
16-летний лихач из Астрахани устроил аварию с тремя пострадавшими
Под Волгоградом вместе с домом сгорела супружеская пара
Ремонт в разгаре: обновленный дворец спорта в Волгограде сдадут в 2021 году
На месте старых свалок в Волгограде растут новые
В Астрахани разыскивают убийцу 73-летнего таксиста
Астраханка зарезала новорожденного мальчика и спрятала тело в бане
Заработали больше, чем потратили: Волгоградская область закончила 2018-й с профицитом
В Волгограде не закроют пристань после ЧП с катамараном
Волгоградцев призывают приехать на работу на велосипеде
В Ахтубинске пропали трое шестиклассников
В парке на Мамаевом кургане установили копию статуи Вучетича
Под Волгоградом в сливной яме утонула трехлетняя девочка
Причиной пожара в автобусе №55 стало неисправное газобаллонное оборудование
Забыв, где спрятал кошелек, астраханец до полусмерти избил супругу
В Волгоградской области утонул десятилетний мальчик
Пьяный пенсионер на скутере врезался в инспектора ДПС и сломал ему ногу
В трех районах Волгограда установят еще 170 новых фонарей
Регбийная команда «Ротор» начала чемпионат с ничьей
Волгоградцев предупреждают об опасных производителях молока и масла
На чистую воду и Волгу в Волгоградской области потратят миллиард
Под Волгоградом разоблачили еще одного учителя с липовым дипломом
В Волгограде зачистили свалку у детсада
Дороги Волгоградской области на лето закрыли для большегрузов