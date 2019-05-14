2019-05-16T11:56:34+03:00
Происшествия

В Астраханской области два москвича взорвали банкомат и украли полтора миллиона рублей

Грабителей поймали в Волгоградской области
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Грабителями оказались жители Московской области.Грабителями оказались жители Московской области.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Дерзкое ограбление, как в детективном триллере, произошло в городе Ахтубинск Астраханской области 10 мая. Двое мужчин с оружием ворвались в сервисное помещение банкомата и напали на инженера по сервисному обслуживанию. Один приставил к нему пистолет, второй в это время связал по рукам и ногам. После этого они прикрепили взрывчатку к сейфовой двери банкомата и взорвали ее. Грабители унесли из банкомата полтора миллиона рублей, и скрылись.

- 11 мая преступников задержали в Новониколаевском районе Волгоградской области на трассе "Москва-Астрахань".

Грабителей поймали в Новониколаевском районе. Они на иномарке направлялись в сторону Москвы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Грабителей поймали в Новониколаевском районе. Они на иномарке направлялись в сторону Москвы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Мужчины отрицали свою вину, но в машине нашли ружье и деньги. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Мужчины отрицали свою вину, но в машине нашли ружье и деньги.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Грозит разбойникам от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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