В Астраханской области два москвича взорвали банкомат и украли полтора миллиона рублей
Дерзкое ограбление, как в детективном триллере, произошло в городе Ахтубинск Астраханской области 10 мая. Двое мужчин с оружием ворвались в сервисное помещение банкомата и напали на инженера по сервисному обслуживанию. Один приставил к нему пистолет, второй в это время связал по рукам и ногам. После этого они прикрепили взрывчатку к сейфовой двери банкомата и взорвали ее. Грабители унесли из банкомата полтора миллиона рублей, и скрылись.
- 11 мая преступников задержали в Новониколаевском районе Волгоградской области на трассе "Москва-Астрахань".
Грабителей поймали в Новониколаевском районе. Они на иномарке направлялись в сторону Москвы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Мужчины отрицали свою вину, но в машине нашли ружье и деньги.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Грозит разбойникам от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU