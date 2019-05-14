2019-05-14T16:03:33+03:00
Общество

Регоператор по просьбе волгоградцев изменил график вывоза мусора

Компания принимает жалобы и предложения от горожан на «горячую линию»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Свалки по улицам Весенняя и Ульянова ликвидировали. Фото ООО «Управление отходами – Волгоград».Свалки по улицам Весенняя и Ульянова ликвидировали. Фото ООО «Управление отходами – Волгоград».
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В целом, к маю месяцу ситуация с вывозом мусора новым регоператором в Волгоградской области стала налаживаться. Уже практически во всех уголках Волгограда сотрудники ООО «Управление отходами – Волгоград» заменили старые металлические контейнеры на пластиковые. Перевели ряд улиц частного сектора на тарный вид сбора мусора, а в центре города уже установили первые баки для раздельного сбора отходов. Но нарекания у волгоградев еще есть. Так, недавно регоператору пожаловались жители частного сектора Краснооктябрьского района, проживающие по улицам Весенняя и Ульянова. Люди возмущались, мол, у них скопилась большая свалка мусора из-за того, что мусоросборочные машины редко вывозят отзоды.

- Компанией были приняты меры для нормализации ситуации по указанным адресам. Очистка контейнерной площадки на данном участке производится по графику: евроконтейнеры – ежедневно, бункер для накопления КГО – три раза в неделю. График вывоза ТКО соблюдается в полном объеме, - отчитался региональный оператор.

Напомним, регоператор принимает заявки на факты невывоза мусора по телефону горячей линии 8-800-350-43-48 или на электронный адрес info@uo34.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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