Рэкет, как в 90-е: у волгоградских студентов два парня вымогали деньги

14 Май 15:42 2019-05-14T15:42:54+03:00

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Такое явление, как рэкет, пришло в Россию в лихие 90-е, но постепенно его изжили. Правда, как оказалось, не везде. Например, в городе Котельниково Волгоградской области два парня возомнили себя «крутыми рэкетирами» и стали вымогать деньги у беззащитных студентов местного профтехучилища. Молодые люди узнали, что ученикам приходят на банковские карты социальные пособия. Поймали двоих студентов, и потребовали отдать им деньги, в противном случае пригрозили избить. На второй месяц история повторилась.

- Ребята отдали им в общей сложности 36 тысяч рублей, но угрозы не прекратились. Опасаясь за свое здоровье и жизнь, они рассказали о вымогателях своему куратору и руководству в училище, а те в свою очередь сообщили в полицию, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Рэкетиров поймали сразу. Ими оказались местные парни 19 и 22 лет. Кстати, старший из них уже имеет судимость за мошенничество.

- Молодые люди уже во всем сознались, пояснив, что им нужны были деньги на личные нужды. На них уже завели уголовное дело по статье «Вымогательство». И грозит им за это до 7 лет лишения свободы. По ходатайству полицейских парней уже взяли под стражу, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU