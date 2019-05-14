2019-05-14T15:42:34+03:00
Общество

С июля трамваи и троллейбусы перейдут на летнее расписание

До сентября по вечерам общественный транспорт будет ходить реже
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Трамваи и троллейбусы по вечерам будут ходить реже.Трамваи и троллейбусы по вечерам будут ходить реже.Фото: Александр КУЛИКОВ
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Летом студенты разъедутся по домам, школьники - на каникулы, а их родители - в отпуск. Пассажиропоток станет меньше, поэтому с 1 июля 2019 года МУП «Метроэлектротранс» на два месяца перейдет на летний график работы. Коснутся изменения пяти маршрутов трамваев - №2, №3, №4, №10 и №13, а также двух маршрутов троллейбусов - №9 и №12. После 20.30 они будут ходить заметно реже. Увеличат интервал движения в среднем на семь - десять минут. При этом в последние рейсы «рогатые» будут отправляться в то же время, что и обычно.

Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, по статистике в июле и августе волгоградцы на 20% реже пользуются общественным транспортом. А вечером еще меньше. Поэтому и решили оптимизировать последние два - три часа работы. Остальные линии электротранспорта продолжат работать без изменений, в том числе не изменится расписание скоростного трамвая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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