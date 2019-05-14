Волгоградца отправили на 14 лет в колонию за нападение с ножом на полицейских

14 Май 15:03 2019-05-14T17:00:26+03:00

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Суд приговорил 22-летнего жителя Котельниково Волгоградской области к 14 годам колонии строгого режима последующим ограничением свободы сроком на полтора года. Суровый, но справедливый вердикт за то, что уроженец Чеченской республики Халид Сарбиев напал с ножом на двух местных полицейских и чуть их не убил.

- Случилось это 26 ноября 2017-го. Утром двое сотрудников полиции - участковый и сотрудник ГАИ - шли на работу. Когда на них вдруг напал парень с ножом в руках. Он набросился на стражей порядка сзади. Нанес сразу два удара в спину 29-летнему участковому, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Коллега - 42-летний инспектор ДПС - попытался дать отпор нападающему и получил удар ножом в подбородочную область (видимо, преступник целился в шею). От этого удара нож сломался, и часть лезвия осталась в шее гаишника. Оставшись без оружия, молодой человек попытался сбежать, но инспектор ДПС достал табельное оружие и выстрелил. Сначала в воздух - предупредительный, потом в убегающего преступника. Пули попали в плечо и в предплечье.

К счастью, медикам удалось спасти всех пострадавших. В том числе и 22-летнего чеченца, который напал на правоохранителей. Сквозные ранения оказались ничто по сравнению с тем, что творится у него в голове. Как уточняют в Волгоградском областном суде, Сарбиев "преследовал религиозные идеи совершения смертельного боя за веру". А после задержания все твердил, что хочет умереть. Впрочем, невменяемым его не признали и прокуратура утвердила обвинительное заключение. И так, как смертной казни в России нет, поэтому его отправили за решетку на долгих 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU