Маршрут №98 подстроил расписание под речные трамвайчики

14 Май 13:56 2019-05-14T16:19:46+03:00

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Чтобы волгоградские дачники успевали на первый рейс теплоходов до острова Сарпинский, автобус №98 изменил расписание. Перевозчик маршрута №98 «Речпорт - ТЦ «Метро» подстроил график движения микроавтобусов с учетом первых рейсов речных трамвайчиков, которые ходят от речпорта. Теперь машины будут выходить на линию на 40 минут раньше - от «ТЦ «Метро» автобус будет отправляться в 5.20 утра, а не в 6.00. В «Речпорт» первые маршрутки подъедут к 6.30, а первый кораблик «Волгоград - Культбаза» отходит в 6.45.

Напомним, с 13 мая вместо ВАП на маршруте №98 работает другой перевозчик. А большие автобусы заменили микроавтобусами. Машин на линии по-прежнему 12, так что интервал движения останется прежним – около 10 минут. А вот в транспортных приложениях этого маршрута больше не видно. Хотя в половине микроавтобусов с номером 98 все же можно будет расплатиться картой «Волна». На тех машинах, где установлены валидаторы, должны быть специальные наклейки.

Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, синхронизация маршрутов общественного транспорта - часть нынешнего комплексного подхода к организации пассажирских перевозок. До этого уже меняли время отправления утренних рейсов теплоходов, которые ходят от пристани «Руднева». Жители острова Сарпинский теперь успевают на идущую в центр электричку.

ИСТОЧНИК KP.RU