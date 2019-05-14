2019-05-14T16:19:46+03:00
Общество

Маршрут №98 подстроил расписание под речные трамвайчики

Микроавтобусы будут выходить на линию на 40 минут раньше
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Большие автобусы на линии заменили маршрутками.Большие автобусы на линии заменили маршрутками.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Чтобы волгоградские дачники успевали на первый рейс теплоходов до острова Сарпинский, автобус №98 изменил расписание. Перевозчик маршрута №98 «Речпорт - ТЦ «Метро» подстроил график движения микроавтобусов с учетом первых рейсов речных трамвайчиков, которые ходят от речпорта. Теперь машины будут выходить на линию на 40 минут раньше - от «ТЦ «Метро» автобус будет отправляться в 5.20 утра, а не в 6.00. В «Речпорт» первые маршрутки подъедут к 6.30, а первый кораблик «Волгоград - Культбаза» отходит в 6.45.

Напомним, с 13 мая вместо ВАП на маршруте №98 работает другой перевозчик. А большие автобусы заменили микроавтобусами. Машин на линии по-прежнему 12, так что интервал движения останется прежним – около 10 минут. А вот в транспортных приложениях этого маршрута больше не видно. Хотя в половине микроавтобусов с номером 98 все же можно будет расплатиться картой «Волна». На тех машинах, где установлены валидаторы, должны быть специальные наклейки.

Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, синхронизация маршрутов общественного транспорта - часть нынешнего комплексного подхода к организации пассажирских перевозок. До этого уже меняли время отправления утренних рейсов теплоходов, которые ходят от пристани «Руднева». Жители острова Сарпинский теперь успевают на идущую в центр электричку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушли из дома: шестиклассников из Астрахани нашли
Началось: в Волгограде появилась первая мошка
Волгоградскую УК лишили лицензии за нежелание работать
Юные волгоградцы поборются за Кубок Елены Исинбаевой
16-летний лихач из Астрахани устроил аварию с тремя пострадавшими
Под Волгоградом вместе с домом сгорела супружеская пара
Ремонт в разгаре: обновленный дворец спорта в Волгограде сдадут в 2021 году
На месте старых свалок в Волгограде растут новые
В Астрахани разыскивают убийцу 73-летнего таксиста
Астраханка зарезала новорожденного мальчика и спрятала тело в бане
Заработали больше, чем потратили: Волгоградская область закончила 2018-й с профицитом
В Волгограде не закроют пристань после ЧП с катамараном
Волгоградцев призывают приехать на работу на велосипеде
В Ахтубинске пропали трое шестиклассников
В парке на Мамаевом кургане установили копию статуи Вучетича
Под Волгоградом в сливной яме утонула трехлетняя девочка
Причиной пожара в автобусе №55 стало неисправное газобаллонное оборудование
Забыв, где спрятал кошелек, астраханец до полусмерти избил супругу
В Волгоградской области утонул десятилетний мальчик
Пьяный пенсионер на скутере врезался в инспектора ДПС и сломал ему ногу
В трех районах Волгограда установят еще 170 новых фонарей
Регбийная команда «Ротор» начала чемпионат с ничьей
Волгоградцев предупреждают об опасных производителях молока и масла
На чистую воду и Волгу в Волгоградской области потратят миллиард
Под Волгоградом разоблачили еще одного учителя с липовым дипломом
В Волгограде зачистили свалку у детсада
Дороги Волгоградской области на лето закрыли для большегрузов