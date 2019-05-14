Сядет в тюрьму за доброту: аспирантка пожалела студента таджика и вышла за него замуж

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-14T12:02:46+03:00

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Это история не бескорыстной любви, а суровых русско-таджикских отношений. В Волгограде реальный срок может получить 24-летняя аспирантка одного из вузов. Тургеневская девушка пожалела бедного студента и согласилась связать себя с ним узами брака.

Неладное заподозрили в Управлении по вопросам миграции. Им стало любопытно, почему мигрант уже через неделю после брака побежал оформлять разрешение на временное проживание с дальнейшим получением российского гражданства. Стали уточнять. Но пара поначалу заявляла: это настоящая любовь на всю жизнь, а документы – приятные бонусы. Но полицейские на этом не успокоились. Они узнали, что волгоградка с новым мужем живут по разным местам: он в общаге, она у себя дома. Родители о неожиданном решении дочки не знали, как и однокурсники.

После очередной «очной ставки» молодые люди признались, поженились они только на бумаге. Но как уверяет девушка, никакой денежной корысти у нее не было. Просто пожалела хорошего человека, который тянется к знаниям и мечтает получить профессию.

Теперь студенту грозит выдворение, а аспирантке – тюремный срок. За подобное преступление законом предусмотрено до 5 лет лишения свободы. Хотя вряд ли судья будет настолько строг.

ИСТОЧНИК KP.RU