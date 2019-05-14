В Волгограде налоговика будут судить за превышение должностных полномочий

СЕГОДНЯ 11:03 2019-05-14T11:03:54+03:00

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В Волгограде под суд идет крупный налоговик. Заместителя начальника ИФНС по Центральному району Волгограда обвиняют в превышении должностных полномочий.

На счет ее знакомого бизнесмена за недоимку налогов наложили арест в связи с судами. Чтобы помочь другу женщина в ноябре 2016 года лишилась на нарушение закона. Она убедила своих подчиненных, что со счета коммерсанта суд снял обеспечительные меры. То есть он может распоряжаться 100 миллионами по своему усмотрению. Что тот и сделал. Хотя за ним числился долг по неуплате 35,4 миллиона рублей.

Подлог в итоге раскрылся, женщину уволили. Волгоградка свою вину категорически отрицает.

- Сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области совместно со службой собственной безопасности УФНС России по региону смогли собрать необходимые доказательства. Дело передают в суд, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU