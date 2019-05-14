2019-05-14T10:40:30+03:00
Происшествия

«Позвоните моей любовнице»: в Астрахани ради денег мошенники устроили для пенсионерки настоящий спектакль

Женщина лишилась 55 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Бабушка лишилась золота на 55 тысяч рублей.Бабушка лишилась золота на 55 тысяч рублей.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Это что-то новенькое. Не банальные: мама, я попал в ДТП и не вы выиграли миллион, дайте денег на налоги. Астраханские аферисты идут на большие ухищрения, и проявляют свои актерские таланты, чтобы обмануть бедных стариков.

К 64-летней женщине на остановке подошел приятного вида мужчина. Он попросил позвонить своей любовнице, мол, нельзя, чтобы ее муж слышал мужской голос. Пока прохожий набирал номер, он разговорился с пенсионеркой и рассказал ей по секрету, что нашел пачку денег, но один боится, и совестно немного. Но если вдвоем, то можно и поделиться. Астраханка обрадовалась и поспешила к кладу вместе с новым другом.

Молодой человек поднял пачку, но тут неожиданно нагрянул владелец купюр. Он стал громко обвинять их в присвоении чужого имущества, угрожать полицией, а затем потащил бабушкиного нового друга на опознание к очевидцу. Но сильно не торопился, так что тот успел скинуть пенсионерке пачку денег и взять золотые украшения в качестве залога.

Астраханка еще пару часов стояла во дворе, ожидая своего обогатителя. Но не увидела больше ни его, ни своего золота. А в пачке нашла купюры банка приколов. После этого она направилась в полицию с заявлением. Ущерб от мошенников составил более 55 тысяч рублей.

Полицейские еще раз предупреждают: не верьте, если вам обещают большую прибыль. Предупредите пожилых родственников об аферистах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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