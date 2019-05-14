2019-05-14T09:55:09+03:00
Происшествия

В Волгограде в двойной аварии пострадала молодая пассажирка

На улице Историческая паровозиком столкнулись три машины
Екатерина МАЛИНИНА
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Скорая госпитализировала пострадавших.Скорая госпитализировала пострадавших.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Авария произошла, когда большинство волгоградцев возвращаются домой после работы. 37-летний водитель на ВАЗ 2114 ехал по Исторической в сторону 51-й Гвардейской. Волгоградец не успел затормозить, когда едущая впереди «семерка» резко снизила скорость. 25-летний водитель не успел отреагировать, и его машину отбросило на «Lexus RX 350», за рулем которого был 43-летний мужчина.

Водители в ДТП не пострадали. Досталось лишь 24-летней пассажирке из «семерки». Девушка сильно ударилась при столкновении. На место происшествия вызвали медиков. «Скорая» доставила пострадавшую в больницу.

- Сейчас сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Еще одно ДТП в Дзержинском районе случилось на улице Симонова. 35-летний мужчина на «Шевроле» ехал в сторону 8-й Воздушной Армии. При повороте он не уступил дорогу мотоциклисту на «Хонде». После столкновения 33-летний байкер ударился головой. С травмой его отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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