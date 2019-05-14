2019-05-14T09:25:15+03:00
Экономика

Почти 50 миллионов сэкономили волгоградские чиновники на закупках

Систему госзакупок осваивают муниципалитеты
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В регионе провели 17,6 тысячи электронных операций.В регионе провели 17,6 тысячи электронных операций.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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«Электронный магазин» работает в Волгоградской области уже несколько лет. В муниципалитетах его осваивают с конца 2018 года. По данным чиновников, результатом стала экономия почти 50 миллионов бюджетных рублей за первые четыре месяца 2019 года. И это только в сфере малых закупок. Всего в регионе провели 17,6 тысячи электронных операций.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете по регулированию контрактной системы в сфере закупок, за четыре месяца муниципалитеты провели 7273 закупки на 370 миллионов рублей. По результатам торгов экономия бюджетных средств составила 19,9 миллиона рублей. В целом же сумма, которую удалось сэкономить с 2016 года, когда ввели систему электронных госзакупок, превысила 208 миллионов рублей. Но, главное, эта система сделала закупки прозрачней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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