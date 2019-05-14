2019-05-14T08:50:09+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают на велоэкскурсию по храмам

Сезон открывает прогулка по городу 19 мая 2019 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фото: Молодежный отдел Волгоградской епархииФото: Молодежный отдел Волгоградской епархии
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Экскурсии по храмам на велосипеде для Волгограда не новинка. Такие познавательные и интересные прогулки проходят при поддержке епархии уже пять лет. В 2019 году сезон экскурсий откроют 19 мая. Маршрут пройдет через храм св. Николая Чудотворца, храм Рождества Христова в районе ТЮЗа, храм Воздвижения Креста Господня на Козловской. Доедут экскурсанты до площади Павших Борцов, где строится собор Александра Невского, после их путь пройдет по набережной Волги через храм Святого Пророка Иоанна Предтечи и Храм всех русских святых. Далее - за Волгу, к скиту, который строят в поселке Сахарный. Старт в полдень 19 мая.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, чтобы присоединиться к велоэкскурсии по храмам, нужно зарегистрироваться. Заявку можно прислать на почту mvolgeparh@pravmail.ru или оставить по телефону 89178324828.

ИСТОЧНИК KP.RU

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