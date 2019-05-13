2019-05-13T22:32:41+03:00
Общество

Владимир Путин посетит летно-испытательный центр в Астраханской области

Визит Президента в Ахтубинск запланирован на 14 мая
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Завтра, 14 мая, в Астраханскую область с рабочим визитом приедет Президент РФ Владимир Путин. Он посетит город Ахтубинск, где проведёт совещание о социально-экономическом развитии региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Конечно же, встретится глава страны и с исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым.

Как рассказал сам глава региона, будут обсуждать вопросы развития социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

Но основная цель визита Владимира Путина в этот регион - побывать в Государственном летно-испытательном центре Министерства обороны - крупнейшем испытательном центре Воздушно-космических сил. Как сообщают в пресс-службе администрации региона, президенту покажут там серийные образцы авиационной техники и перспективное вооружение.

Кстати, сегодня Владимир Путин побывал в Казани на единственном в России авиазаводе, где собирают новейшие ракетоносцы. Астрахань станет вторым пунктом в его поездке, связанной с оборонными вопросами страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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