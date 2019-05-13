2019-05-13T22:13:41+03:00
Общество

В 2019 году ЕГЭ будут сдавать 11 тысяч волгоградских школьников

Из необязательных предметов самым популярным для сдачи у ребят оказалось обществознание
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В этом году основной период экзаменов состоится с 27 мая по 1 июля.В этом году основной период экзаменов состоится с 27 мая по 1 июля.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Волгоградской области идут последние приготовления к сдаче ЕГЭ. В этом году основной период экзаменов состоится с 27 мая по 1 июля. Зарегистрировались у нас на сдачу почти 11 тысяч выпускников. Об этом «КП-Волгоград» сообщали в областном комитете образования.

Экзамены пройдут по 14 общеобразовательным предметам. Русский язык и математика - обязательные, остальные - по выбору.

- В этом году больше всего волгоградских ребят выбрали обществознание: на него зарегистрировались почти 6 тысяч выпускников. На втором месте – математика профильного уровня: заявления подали 5377 ребят (напомним, в этом году можно было выбрать только один уровень – базовый или профильный). Также в числе самых массовых предметов – биология, физика, история, химия, литература. Несколько выпускников Волгоградской области запланировали сдавать китайский язык, который в этом году впервые вошел в перечень предметов ЕГЭ, - рассказывает первый заместитель председателя регионального комитета образования, науки и молодежной политики Елена Логойдо.

На данный момент в Волгоградской области уже подготовили 74 пункта проведения экзаменов (ППЭ). В каждом из них будут дежурить медики, педагоги-психологи.

Накануне экзаменов во всех школах пройдет единый информационный день по вопросам ГИА и единое общешкольное собрание. В 2019 году оно состоится 17 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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