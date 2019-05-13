2019-05-13T20:18:00+03:00
Общество

Волгоградская область - третья в ЮФО по темпам строительства

Регион уступает соседям из Ростовской области и Краснодарского края
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Игорь Чебаненко.Фото Игорь Чебаненко.
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С начала этого года в Волгоградской области построили и даже сдали в эксплуатацию 169,9 тысяч квадратных метров жилья. На первый взгляд цифра внушительная. А по данным Волгоградстата наш регион вообще с такими объемами оказался в тройке лидеров. Правда, пока среди соседей в ЮФО. в нашем округе мы занимаем третью строчку. Но стоит отметить, что для сравнения в Краснодарском крае за этот период построили 878,6 тысяч квадратных метров жилья - то есть в пять раз больше, чем в Волгоградской области. В Ростовской - 558,3 тысяч квадратных метров (то есть в три раза больше, чем у нас).

В тоже время Росстат уверяет, что в этом году темпы строительства снизились по всей стране. Так, за первый квартал 2019-го в России введено в эксплуатацию 14,8 миллионов квадратных метров жилья - это на 5,6% меньше, чем в 1 квартале 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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