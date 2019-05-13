2019-05-13T18:53:26+03:00
Происшествия

В Волгограде майора полиции отправили на три года в колонию за взятку

Бывший правоохранитель потребовал 120 тысяч рублей с афериста за закрытие его уголовного дела
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Майор полиции, начальник отдела - и все это уже с приставкой бывший. Позарившись на деньги, он лишился работы, звания и свободы. И все за каких-то 120 тысяч рублей. Именно на такой взятке его и поймали.

Его задержали в октябре 2017-го. 13 числа к ним в отдел доставили мужчину, которого подозревали в мошенничестве с автостраховками. В ходе допроса задержанный предложил полицейскому «замять дело». Тот отказался и сообщил о взяточнике своего начальнику, а майор решил заработать и оценил свои «услуги» в 120 тысяч рублей. При этом деньги попросил перевести на карту его знакомого. Но схему отследили сотрудники УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Волгоградской области. Его поймали, когда он снимал первый «транш» с карты в размере 20 тысяч рублей.

Следователи СУ СК по региону собрали все улики и факты, доказывающие вину оборотня в погонах. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. А сегодня суд вынес приговор.

- Суд приговорил бывшего правоохранителя к трем годам колонии общего режима. Кроме того, ему запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на два года. Также его лишили звания майора. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Но приговор пока в законную силу не вступил, -уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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