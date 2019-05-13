2019-05-13T17:54:08+03:00
Общество

Новую дорогу по улице Хорошева в Волгограде построит МБУ «Северное»

Муниципальная компания выиграла контракт на 130 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дорога соединит бульвар 30-летия Победы и Дворец водных видов спорта.Дорога соединит бульвар 30-летия Победы и Дворец водных видов спорта.
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Аукцион на строительство новой дороги в Дзержинском районе Волгограда выиграла муниципальная организация МБУ «Северное». Она будет возводить подъездной путь к ЖК «Бастион». Сдать объект должны уже к концу 2019 года (как следует из документации, размещенной на сайте Госзакупок, срок окончания работ - 2 декабря 2019-го).

На строительство этой дороги выделено почти 130 миллионов рублей (а точнее 129 629 809 рублей). Деньги Волгограду дали из госбюджета в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Как рассказали «КП-Волгоград» в обстрое, новая дорога станет продолжением улицы Хорошева - от Бульвара 30-летия Победы до Дворца водных видов спорта.

Длина новой магистрали - 750 метров. Это будет двухполосная дорога (ширина каждой полосы по три метра). Также проектом предусмотрено строительство тротуаров вдоль дороги, велодорожек, парковочных карманов, ливневой канализации и линии освещения. Установят даже светофор.

Напомним, что в этом году планируют также построить в Волгограде дорогу в ЖК «Долина» по улице Курсекова в границах улиц Джамбулы Джабаева и Грибанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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