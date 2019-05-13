2019-05-13T17:17:42+03:00
Общество

В Волгограде каждое третье такси - нелегальное

В мае будут проверять перевозчиков по всему региону
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Из 69-ти проверенных в Волгограде машин, у 25-ти перевозчиков не было лицензии.Из 69-ти проверенных в Волгограде машин, у 25-ти перевозчиков не было лицензии.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Волгоградской области взялись за проверку таксистов. Активисты «Народного контроля» в течение недели фиксировали номера машин, работающих в режиме такси, а потом проверяли их через специальную базу данных.

- Результаты проверки неутешительные, констатирует региональный координатор партпроекта «Единой России» Михаил Струк. – Из 69 автомобилей, которые мы проверили, лицензии нет у двадцати пяти. Получается, что каждый третий перевозчик работает без лицензии.

И надо учесть, что активисты проверяли только брендованные машины, принадлежащие крупным федеральным и местным агрегаторам, с опознавательными знаками, которые можно идентифицировать, как такси. А ведь в Волгограде еще и масса частных перевозчиков, которые также работают без лицензий.

- Вероятно, что масштаб проблемы гораздо больше, - отмечает Михаил Струк.

Собранную информацию активисты передадут в контрольно-надзорные органы. В течение мая такие мониторинги пройдут по всей Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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