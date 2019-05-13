Волгоградский союз женщин поддержал выдвижение Андрея Бочарова на второй губернаторский срок

СЕГОДНЯ 16:45 2019-05-13T17:01:24+03:00

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Сегодня, 13 мая, состоялось заседание Волгоградского областного союза женщин. Обсуждали насущные вопросы, среди которых и тема будущих губернаторских выборов, которые в Волгоградской области пройдут уже этой осенью.

- Хочу отметить, что Андрей Бочаров уделяет просто огромное внимание семье и вопросам материнства и детства. Это его волевым решением, напомню, решились проблемы и с льготными проездными билетами, увеличились пособия при рождении детей и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Проделана была колоссальная работа по созданию Социального кодекса, и сегодня на нас уже равняются другие регионы. А все потому, что Андрей Иванович не сидит в кабинете, а постоянно ездит по районам, встречается с людьми, и знает об их проблемах не понаслышке. Он всегда находит время нас выслушать, всегда изыщет компромисс и старается решать даже самые трудные задачи. Нельзя не заметить, что сегодня положительные перемены видны и в сфере здравоохранения, и в образовании, и в ЖКХ. У нас наконец-то наладилось взаимопонимание с федеральным центром, что немаловажно, - отметила депутат Государственной Думы и председатель ВОСЖ Надежда Черняева.

После таких слов все члены организации единогласно поддержали инициативу волгоградских ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов о создании Инициативной группы по выдвижению кандидатуры Андрея Бочарова на должность губернатора Волгоградской области на второй срок.

ИСТОЧНИК KP.RU