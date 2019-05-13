Под Астраханью чиновник построил тротуары только на бумаге, а деньги положил себе в карман

СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-13T16:24:50+03:00

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Настоящую виртуальную реальность умудрился создать глава поселка Трудфронт Икрянинского района Астраханской области. В ней все было прекрасно: зеленые улицы, ровный асфальт, и новенькие тротуары. Правда, все это было только на бумаге. А за тротуар, плитку и леерные ограждения он даже умудрился получить деньги. И совсем не виртуальные, а реальные.

Чиновник два года умудрялся обманывать всех вокруг. Он на бумаге заключил договоры по ремонту пешеходных дорожек в городе. Контракт выполняла фирма его близкой родственницы. Правда, делала это только на бумаге, которая, как известно, все стерпит. А деньги получал себе на счет. За это время он смог «заработать» таким образом 640 тысяч рублей. Их он потратил на отдых, покупки и прочие вещи.

О нехороших делах узнали правоохранительные органы. В отношении 43-летнего астраханца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ – присвоение денежных средств.

- Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления. Возможно, фиктивных контрактов будет больше, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU