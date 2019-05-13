В Астрахани по городу разгуливал псих с бензопилой

СЕГОДНЯ 15:49 2019-05-13T15:49:55+03:00

Мужчина похитил ее у соседа, а затем утопил в реке

Изменить размер текста: A A

В полицию поступило заявление от жителя Кировского района. Мужчина рассказал, что сосед вскрыл его сарай и украл оттуда бензопилу. Он предупредил полицейских, что 25-товарищ немного не в себе.

Похожего по описанию человека с бензопилой в руках патруль заметил возле реки Кутум. Когда стражи порядка окликнули астраханца, тот выбросил инструменту в воду и бросился наутек. Но далеко убежать не успел. Его задержали. В участке он рассказал, что действительно забрал себе чужое имущество и шел на рынок Большие Исады, где собрался его продать – нужны были деньги. Но не успел.

Как выяснили следователи, 25-летний астраханец состоит на учете у психиатра, у него серьезное расстройство. Уголовное дело ушло в прокуратуру Кировского района вместе с постановлением о принудительном лечении. Скорее всего, ближайшие несколько месяцев мужчина проведет в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU